Dr. Lokman Aslan'a ‘2019 Yılı TVHB Hizmet Ödülü' verildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 2019 yılı hizmet ödülü töreni, yoğun katılımla yapıldı. TVHB tarafından yapılan değerlendirme sonucu Türkiye'de ilk ‘Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması ve yaban hayvanları için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Lokman Aslan'a ‘2019 Yılı TVHB Hizmet Ödülü' verildi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan ödülünü alan Lokman Aslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak her alanda olduğu gibi yaban hayvanları konusunda da gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini söyledi. Bölgede yaptığı çalışmalardan ve Van Gölü Havzasındaki yaban hayatı anlatan Prof. Dr. Aslan, herkesi Van'ın güzelliklerini görmeye davet ederek, doğal mirasımız olan yaban hayvanlarını korumak gerektiğini belirtti.