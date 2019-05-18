Protokol sağlıkçılarla iftarda bir araya geldi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, sağlık personelleriyle iftarda bir araya geldi.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, beraberindeki Belediye Başkanı Şefik Ensari, 6. Hudut Tugay Komutan Yrd. Piyade Albay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile birlikte sağlık personelleriyle iftarda buluştu. Burada bir açıklamada bulunan Kaymakam Dundar, insanların sağlığı ile bire bir ilgilenen ve her zaman her yerde ihtiyaç duyulan sağlık personelleri ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Ramazanın bu güzel günlerinde yoğun çalışma saatleri arasında bizlere zaman ayıran sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Çaldıran Belediyesi olarak her zaman sağlıkçıların yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari ise her zaman büyük özveri ve emekle görevlerini icra eden sağlık personellerine teşekkür etti.

Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş da yoğun iş temposuna rağmen protokol ile nezih ve güzel bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu etkinliğin sağlıkçılarımızın moral ve motivasyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyor, bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamı Tekin Dundar başta olmak üzere tüm protokole teşekkür ediyorum” dedi.

Program iftar yemeğinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.