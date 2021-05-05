PTT Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı prestij projelerinin startını veriyor. "Van'ın Marka Yüzü İpekyolu Yenileniyor" sloganıyla harekete geçen İpekyolu Belediyesi, PTT Caddesi'ndeki projeyi tamamlayarak caddeye hak ettiği değeri katmayı hedefliyor.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan ‘PTT Caddesi Projesi' pek çok ilki yapısında barındıracak. Projenin uygulama safhasında kullanılacak malzemelerin, bölgenin kış şartlarına uygun ve kullanışlı malzemelerden seçildiğini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projenin tamamlanmasıyla görseli kadar, kentin kaliteli ve işlevsel bir caddeye kavuşacağını ifade etti.

İpekyolu Belediyesi yetkililerince yapılan açıklamada ise projenin pek çok ilki Van'a taşıyacağı bildirilerek, “Proje kapsamında yaya kaldırımları, araç yolu yenilenmesi, tente uygulaması, dekoratif sokak aydınlatmaları, cephe iyileştirmeleri ve peyzaj çalışmasının yapılacağı belirtildi.