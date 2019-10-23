PTT'nin 179. kuruluş yıldönümü

Van'da, Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 179. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, merkez şubesine gelerek 179 numaralı gişe numarasını alan Feyzi Tekin'e PTT Başmüdürü Hasan Sarı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan PTT Başmüdürü Hasan Sarı, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin 23 Ekim 1840 yılında kurulduğunu ifade ederek, “Bugün 179'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle 179'uncu müşterimizce karınca kararınca hediyesini takdim ettik” dedi.

PTT A.Ş.'nin bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini dile getiren Sarı, “Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT A.Ş. 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT, hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. 179 yıldır katma değer oluşturan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Bu anlamda bize katkısı olan herkese teşekkür ediyor, daha nice 179'uncu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

PTT'ye işlem yapmak için gelen ve 179'uncu müşteri olan Feyzi Tekin ise, kendisi için sürpriz olduğunu dile getirerek, “İşlemlerimi yapmak için sürekli PTT'ye geliyorum. Bugün de paramı almak için gelmiştim. Benim için sürpriz oldu. Çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe PTT Merkez Müdürü Mehmet Beşir Kurt, İpekyolu PTT Müdiresi Filiz Taşdemir, İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Aydın Yüce, İşletme Hizmetleri Müdürü Emin Bahadır, Pazarlama Müdürü Fahrettin Akbağ, Destek Hizmetleri Müdürü İsmet Yüce, şube personelleri ve müşteriler katıldı.