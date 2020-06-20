Puhu ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Güvercini ile Muradiye ilçesinde duyarlı İdris Tayacan isimli vatandaş tarafından bulunan Puhu, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edildi. Polis ekiplerinden ve vatandaştan teslim alınan Puhu ve Kaya Güvercinin tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.