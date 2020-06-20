İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Puhu ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı

Van ve Muradiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Puhu ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.


Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Güvercini ile Muradiye ilçesinde duyarlı İdris Tayacan isimli vatandaş tarafından bulunan Puhu, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edildi. Polis ekiplerinden ve vatandaştan teslim alınan Puhu ve Kaya Güvercinin tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.