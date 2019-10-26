Raftingcilerden Kaymakam Çeçen ve kurum amirlerine teşekkür ziyareti

Türkiye Rafting Şampiyonasında Çatak'ı temsil eden ve derece alan Çatak Belediyespor Rafting takımı sporcuları, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile birlikte, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve kurum amirlerini makamlarında ziyaret etti.

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 16 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan yarışmalarda U19 dalında Türkiye 2'ncisi olan Çatak Belediyespor Rafting takımı sporcuları Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile birlikte Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Emniyet Amiri Emre Kayhan ve Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebeyi makamlarında ziyaret ederek şampiyonada göstermiş oldukları ilgi, alaka ve vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Kaymakam Çeçen yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirterek, "Çatak Belediyespor Rafting takımı olarak sizleri tebrik ediyorum. İlçemizi başarıyla temsil ettiniz. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yarışmalarda sizlerin birincilik ile döneceğinize ve ilçemizden milli takıma sporcu göndereceğimize inanıyorum. Türkiye'nin en uzun ikinci parkuru Çatak Çayını, iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor. İyi bir tanıtım ile yerli ve yabancı turistler, rafting yapmak için ilçemize akın edecekler” dedi.

Çatak'ta düzenlenen şampiyonada Kaymakam Ekrem Çeçen'in başkanlığında ve kurumlar ile el ele vererek ülkenin çeşitli illerinden 40 takım ve 600 teknik ekip ve sporcuya ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Yalçın; “Misafirlerimizin okul yurtlarında ve yemekhanesinde organizasyonunda yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'a, hiçbir aksaklığın yaşanmasına müsaade etmeyen gece gündüz alanda güvenlik tedbirlerini sağlayan İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan'a, reklam, tanıtım, alan süslemeleri, temizlik ve düzenleme çalışmalarında mesai gözetmeksizin katılan personelimize ve Belediye Başkan Vekilimiz Yasemin Cebe'ye, teşekkür ederiz. İlgileri için kurum amirlerimizi makamlarında ziyaret ederek teşekkür edip aldığımız kupa ile fotoğraf çektirdik aldığımız kupada hepsinin destekleri vardır” dedi.