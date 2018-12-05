Ranss'tan engellilere destek

Van'ın önemli yerel marketlerinden Ranss, hizmetlerini ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında “Engelliler el ele” adlı tiyatro oyunuyla devam ettirdi.

Güleryüz Engelliler Sahne Tiyatrosu oyuncuları tarafından Van Devlet Tiyatrosunda sahnelen 'Engelliler el ele' adlı tiyatro oyununda, engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı zorluklar komedi penceresinden ele alındı. Oyunun ardından bir açıklamada bulunan Ranss AVM ve Antpa Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, engellileri yılın sadece bir günü değil 365 günü hatırlamak gerektiğini ifade ederek, “Engelli bireylerin toplumsal yaşam içerisinde karşılaştığı zorlukları gidermek ve onların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Elbirliği ile gönüllü olarak severek ve isteyerek engelleri birlikte kaldırabileceğimize inanıyorum. Bugüne kadar birçok çalışmanın içerisinde olduk, ancak daha fazlasını yapmak için tüm iyi niyetimiz ve gayretimizle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bizler yaşama sevinci ile hayata tutunan engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Çünkü biliyoruz ki; en büyük engel sevgisizliktir. Yeterince seversek hiçbir engel kalmaz” diye konuştu.