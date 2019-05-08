Ranss'tan Ramazan indirimleri başladı

Van'ın önemli alışveriş merkezlerinden olan Ranss Marketler Zinciri, Ramazan ayı nedeniyle indirim başlattı.

Uzun bir süredir ürünlerde indirimler başlatan Ranss Marketler Zinciri, Ramazan ayında da bu geleneğini sürdürdü. 9 şubesi ile Van'da alışveriş sektöründe lider olan Ranss Marketler Zinciri, tüm şubelerinde yüzlerce üründe indirime gitti. Halkın Ramazan ayında uygun fiyata kaliteli ürüne sahip olması amacıyla böyle bir indirime gittiklerini ifade eden Ranss Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, “Bilindiği üzere uzun bir süredir alışveriş sektöründe ciddi bir ilerleme sağlayarak, ilin ekonomisine ve ildeki istihdama yönelik ciddi çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız neticesinde ise halkımızın alım gücünün düştüğü bir dönemde Ranss Marketler Zinciri olarak 9 şubemizde hemen hemen tüm ürünlerde indirim yaptık. Amacımız halkımıza kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmaktır. Bu anlamda halkımızın da alışverişini yerel marketlerden yapmasını bekliyoruz. Bu duygularla Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sevgi, merhamet, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.