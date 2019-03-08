Ranss'tan spora teşvik desteği

Van'daki Ranss Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, spora teşvik amacıyla okullara forma hediye etti.

Yıllardır kentin gıda sektörüne önemli katkılar sunan Ranss AVM, aynı zamanda sosyal sorumluluk adı altında da çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal sorumluluk adı altında okullara forma desteğinde bulunduklarını ifade eden Ranss Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, “Daha önce Nene Hatun Mesleki Anadolu Lisesinin okul takımına çeşitli hediyelerimiz olmuştu. Şimdi de Zaferler Ortaokuluna spor malzemesi hediye ettik. Okul okuyan öğrencilerimize desteklerimiz her zaman olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu hediyelerimiz ile birlikte gençlerimizin spora daha çok yönelmelerini amaçlamaktayız” dedi.

Gençlerle ilgili her türlü çalışmanın içinde yer almaya çalıştıklarını dile getiren Bayram, “Gençler hepimizin geleceğidir. Bundan dolayı elimizden geldikçe destek olmaya çalışmaktayız ve gençlerimizin faydalı birer birey olmaları için çaba harcamaktayız. Bugün burada öğrencilerimize spor malzemelerimizi hediye ettik. İnanıyorum ki, Çetin Yacan hocamızla birlikte gençlerimiz başarılı işler gerçekleştirirler'' ifadelerini kullandı.

Zaferler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Yacan ise, spora ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Adnan Bayram başta olmak üzere tüm Ranss çalışanlarına teşekkür etti.

Aldıkları formaları giyen öğrenciler de, Başkan Bayram'a teşekkür ettiler.