Rektör Battal, Kerküklü öğrencileri kabul etti

Dr. Peyami Battal, Irak'ın Kerkük Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencilerini kabul etti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Kerkük Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kerkük Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi Yöneticileri Dr. Ümit Ahmed ile Dr. Abdul-Hakeem Shakov nezaretinde 6 öğrenci, YYÜ'nün daveti üzerine Van'a geldi. Van YYÜ'de bir hafta derslere girecek öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, daha önce 3 kez Kerkük Üniversitesini ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Kerkük Üniversitesi ile hem Mevlana protokolümüz var hem de işbirliği protokolümüz var. Bu hem öğrenci değişimi, hem akademisyen değişimi hem de bilimsel çalışmalar konusunda işbirliğini içeriyor. Biz Kerkük'e gittiğimizde Türk dili edebiyatı bölümünü Van'a davet etmiştik. Şimdi kendileri misafirimiz. 6 öğrenci ve 2 hoca ile birlikte bir hafta boyunca üniversitemizde derslere girecekler. Bu ilişkilerimiz devam edecek ve bizim öğrencilerimiz de ileriki zamanda Kerkük'e gidecek. Tabi Kerkük Üniversitesi bizim için çok önemli. Kerkük ile ilişkilerimizi tabana yayarak daha da ilerletmeyi düşünüyoruz" dedi.

Öğrencilere YYÜ'nün çok güçlü ve köklü bir üniversite olduğunu anlatan Rektör Battal, "Üniversitemizin tüm birimlerini ve Van'ı gezmeyi ihmal etmeyin. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Van'ı ve üniversiteyi çok beğendiklerini ifade eden Kerküklü öğrenciler ise, Rektör Battal'a nazik davetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel'in de hazır bulunduğu ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.