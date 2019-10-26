Rektör Şevli Ankara'da üniversiteyle ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi

Dr. Hamdullah Şevli, YÖK Eğitim Komisyonu Toplantısına katılmak için gittiği Ankara'da üniversiteyle ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

YÖK Eğitim Komisyonu Toplantısına katılmak için Ankara'ya giden Dr. Hamdullah Şevli, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'le birlikte Ankara'da üniversite ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Ankara'ya giderek bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret eden Rektör Şevli Turhan'dan üniversite kavşağı projesi ve Tekne Barınağı ile ilgili destek istedi. Turhan'ın ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı bakanlıktaki makamında ziyaret eden Rektör Şevli, Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin ihtiyaçları konusunda görüşmelerde bulundu. Çocuk yan dal branşlarında yaşanan doktor sıkıntısını Bakan Koca'ya anlatan Rektör Şevli ayrıca yeni anjiyo cihazı alımı konusunda da destek istedi.

Bakan Koca'nın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret eden Şevli üniversitenin yürüttüğü arkeolojik kazılar ve Turizm Fakültesi için Uygulama Oteli taleplerini ileterek bakanlığın desteklerini talep etti. Rektör Şevli, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'yi de ziyaret ettikten sonra MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem'in makamına geçti. Burada “Deprem Park” önerisini anlatan Şevli Erdem'den bu konuda destek istedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı da makamında ziyaret eden Şevli, bilimsel projeler ve bu projelere verilen destekler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Son olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i de ziyaret eden Şevli, Ankara temaslarıyla ilgili şunları söyledi: “Ankara'da milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde bakanlarımızdan ve üst düzey bürokratlarımızdan hem Van için hem de üniversitemiz için destek istedik. Ziyaret ettiğimiz bakanlarımız ve bürokratlarımız bize her türlü desteği vereceklerini Van'ı ve üniversiteyi çok önemsediklerini ifade ettiler. Görüşmelerimizin verimli geçtiğine inanıyorum. İnşallah bu görüşmeler Van'ın ve üniversitenin gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Ben, bizi kabul edip sıkıntılarımızı ve görüşlerimizi dinleyen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan'a, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Şuayip Birinci'ye, TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal'a, MTA Genel Müdürü Sayın Cengiz Erdem'e, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren'e çok teşekkür ediyorum” dedi.