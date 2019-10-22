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Rektör Şevli, deprem simülasyon tırını gezdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hamdullah Şevli, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından kampüs alanına getirilen deprem simülasyon tırında incelemelerde bulundu.


Van YYÜ Merkezi Yemekhane arkasında kurulan çadırları ve deprem simülasyon tırını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Şevli, burada AFAD, Kızılay ve Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı. Aynı zamanda AFAD'ın acil durumlarda kullandığı aletler ve yöntemler hakkında bilgilerin verildiği alanda, Kızılay kan alma aracı ile Türkiye'nin her bir yerinde kök hücre bekleyen insanlar için kök hücre bağışı alındı. Bir hafta boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi de 2011 yılından günümüze kadar imar ve afet üzerine yaptığı çalışmaları üniversite personeli ve öğrencilerle paylaşıyor.


Programa Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Kızılay Van Şube Başkanı M. Uğur Demiroğlu da katıldı.

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