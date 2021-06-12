Rektör Şevli ‘Gül Bahçesi'ni gezdi

Dr. Hamdullah Şevli, üniversite kampüsü içerisinde yer alan ‘Gül Bahçesi'ni gezerek yetişen güller hakkında bilgi aldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Alp ile birlikte üniversitenin en güzel yerlerinden biri olan ‘Gül Bahçesi'ni gezerek bahçede yetişen güller hakkında Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak'tan bilgi aldı.

“1600'lü yıllara ait kayıtlarda, Osmanlı saray bahçelerinde Van Gülü olarak bilinen gülümüz var”

Üniversitenin Patent Enstitüsü'nden ‘Van Gül Reçeli' ile ilgili coğrafi işareti aldığını belirten Ocak, “Üniversitemizde gül bahçemiz var ama bunu daha da zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Güller adına çok zengin bir yerdeyiz ama çok kalmadı maalesef. Eskiden Van evlerinin çoğunda Van gülleri bulunurdu. Van Gülü, tarihi yazılı kaynaklarda da ismi geçen hatta 1600'lü yıllara ait kayıtlarda, Osmanlı saray bahçelerinde; Has Bahçe'de, Gülhane'de ‘Van Gülü' olarak bilinen gülümüz var. Reçel, gül şurubu ve gül şerbeti yapımında daha çok ‘Gül-i Muhammedi' ve ‘Yediveren Gül' dediğimiz güller kullanılır. Zaten Van Gül Reçeli'ni spesifik yapan da renk, koku, rayiha ve aroma bakımından oldukça zengin olan Yediveren Gülü'nün reçel yapımında tercih edilmesidir. Aynı zamanda Gül-i Muhammedi ve Yediveren Gülü'nü karıştırarak yaptığımız bir reçel de mevcut. Coğrafi işareti, patenti de bu reçel ile aldık” dedi.

Vanlıların çok iyi bildiği gül şurubunun olduğunu aktaran Ocak, “Bu bölgede, kıtlama şekerle çay içme çok yaygın. Eskiden Vanlılar kıtlama şekeri, gül şurubuna daldırıp çayla tüketirlerdi. Gül şurubunu bu şekilde tüketmek eskilerde kalmasına rağmen hala bu kültürü devam ettiren Vanlılar var. Van güllerinden yaptığımız gül reçelinin ve gül şurubunun yanında bir de yaz aylarının vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi olan gül şerbetimiz var” ifadelerini kullandı.