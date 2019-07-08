Rektör Şevli, kursiyerlere sertifika verdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek için düzenlenen "Uzman Eğitici" kursunu başarıyla tamamlayan Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği mezunlarına sertifikaları Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından verildi.

Van YYÜ Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği kurs ile sertifika almaya hak kazanan 15 mezun öğrenci için merkez müdürlüğünde sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TÖMER'in yabancılar için Türkçe öğretimi hususunda önemli mesafeler aldığına dikkat çekerek, "Bugün gelinen noktada merkezimizin yabancı öğrenciler için Türkçe öğretim setini alınan mesafeyi göstermektedir. Şu an itibariyle A-1 ve A-2 seti tamamlanmış; B-1 ve B-2 setleri de bitmek üzeredir. Bu setlerle birlikte CD'lerin hazırlanmış olması da Türkçe öğretiminde yabancılara yönelik ayrıca bir kolaylık sağlamaktadır. Bu vesile ile kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta editörler Prof. Dr. Zeki Taştan, Merkez Müdürümüz Prof. Dr. A. Mecit Canatak ile emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezinin artık yabancı uyruklu öğrencileri yetiştirmek, onlara kitap ve eğitim materyalleri hazırlamanın ötesinde şimdi de onlara ders verecek nitelikte eleman yetiştirme aşamasına gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, "Alanında mezun olan 15 öğrencimiz bir aylık eğitimin sonucunda yabancılar için Türkçe öğretiminde uzmanlık sertifikası almaya hak kazanmışlardır. Sertifika alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Onların Türkçemizi en güzel şekilde öğreteceklerinden kuşkumuz yoktur. Rektörlük olarak merkezimizin daha da gelişmesi ve ileri gitmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sertifikaların verilmesiyle sona eren törene Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mecit Canatak ve kursiyerler katıldı.