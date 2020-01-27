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Rektör Şevli, Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personeli merhum Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı.


Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kalp krizi geçirerek vefat eden Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personeli Muhittin Saltık'ın cenazesine katılarak yakınlarına başsağlığı diledi. Selimbey Mezarlığına defnedilen merhum Saltık'ın çok gayretli ve dürüst bir personel olduğuna dikkat çeken Rektör Şevli, "Kalp krizi geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuşan merhuma Allah'tan mağfiret diler, ailesine sabr-ı cemil niyaz ederiz" dedi.


Selimbey Mezarlığına defnedilen Saltık'ın taziyesinin Türkmenoğlu Camiinde kabul edildiği belirtildi.

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