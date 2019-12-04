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Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hamdullah Şevli, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce üniversite yerleşkesindeki yurtta düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Rektör Şevli, akademik kariyerini ve yaşam öyküsünü anlattı. Şevli, sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.


Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve KYK şube müdürleri katıldı.

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