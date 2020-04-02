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Rektör Şevli'den ‘2 Nisan' mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü ve Dünya Vanlıları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Şevli, yayımladığı mesajda, “Bugün 2 Nisan aziz ve güzel Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Bu aziz vatanı, canları pahasına üstün tutan tüm şehit ve gazilerimizin hiç şüphe etmeden gösterdikleri fedakarlıklar, milletimizin bağımsızlığına ve hürriyetine sahip çıkma kararlılığıyla zaferle sonuçlanmıştır. Tarihi zaferlerle dolu kadim medeniyetimizin mirası üzerinde inşa edilen cumhuriyetimizi korumak, birlik ve beraberlik içersinde güçlendirmek ve yaşatmak için azim ve istikrarla çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle, Van ilimizin kurtuluşunun 102. yıldönümünü ve Dünya Vanlılar Günü'nü kutluyor, bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum” dedi.

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