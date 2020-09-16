Rektör Şevli'den başhekime ve hastane müdürüne plaket

Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ile Hastane Baş Müdürü Sefer Kuşan'a korona virüs salgınında göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı birer plaket verdi.

Korona virüs salgını dönemini Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak başarılı bir şekilde yönettiklerini belirten YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını devletimizin desteği ile başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Üniversite olarak bu konuda çok dikkatli davrandık. Gerekli önlemlerimizi ve hazırlıklarımızı önceden yaptık. Halen devam eden bu süreçte Dursun Odabaş Tıp Merkezimiz doktorları ve çalışanları büyük gayretler göstermiştir. Sağlık Bakanlığı tedavi algoritmasını sürekli güncelliyor. Hocalarımız tarafından yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar ‘COVID-19 Güncel Yaklaşım' adlı bir kitaba dönüştü. Başarılı çalışmalarından dolayı hocalarımızı kutluyorum. Üniversite olarak çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Bu salgından kurtulana kadar halkımızın maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmelerini istiyoruz. Bu anlamda doktorlarımız adına Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden hocamıza ve hastanede görev yapan personeller adına da Hastane Baş Müdürü Sefer Kuşan'a bir plaket vermek istedik. Kendilerine ve hastane personeline göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

YYÜ Senato Salonunda düzenlenen törenle aldıkları plaketten dolayı YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür eden Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ile Hastane Baş Müdürü Sefer Kuşan, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

Programda YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi de hazır bulundu.