Rektör Şevli'den ‘Deprem Park' önerisi

Dr. Hamdullah Şevli, 2011 yılında iki yıkıcı deprem yaşayan Van için ‘Deprem Park' önerisinde bulundu.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen iki yıkıcı depremin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısı hala unutulmadı. Bunun üzerine depreme hazırlık konusunda yeni bir öneride bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, birinci derece deprem kuşağında yer alan Van için 150 dönümlük arazi üzerine ‘Deprem Park' yapılmasını önerdi. Rektör Şevli, Maden Tetkik ve Arama İl Müdürlüğüne (MTA) ait arazi üzerine ‘Millet Bahçesi' perspektifinde "Deprem Park"ın yapılmasının Van için büyük önem taşıdığını belirtti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ile birlikte AFAD'ın lojistik deposunu ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Şevli, Van ilinin 30-35 yılda bir yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arazisinin hemen yanında MTA'ya ait bir arazi var. Bu arazide AFAD'ın lojistik deposu da var. Kızılayın da bu arazide bir lojistik deposu kurma isteğinin olduğunu öğrendik. Bu arazi 150 dönümlük bir arazidir. Üniversite olarak buranın güzel bir ‘Millet Bahçesi' olmasını istiyoruz. Bu Millet Bahçesi'nin deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenerek ‘Deprem Park' olmasını istiyoruz. Depreme karşı hazırlık yapmamız lazım. Bu kapsamda Van YYÜ olarak önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istedik” dedi.

“Afetlerde vatandaş güvenli bir bina hissini kaybediyor”

Türkiye'nin yüzde 97'sinin deprem bölgesinde yer aldığının altını çizen İTÜ Öğretim Üyesi ve Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, “Depremle yaşamayı sadece depremlerde hatırlamak yerine deprem öncesi hazırlık yaparak vatandaşların deprem sonrası ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Bunun için afet parklarına ihtiyaç duyuluyor. Bu parkların afette kullanılacak halde olması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Afetlerde vatandaş güvenli bir bina hissini kaybediyor. Yıkılmayacak sağlam binalarda kalmak istiyor. Bu nedenle parklarımızı hatta şu anda lojistik depo olarak kullandığımız çelik yapılı yerleri deprem sonrası toplanma, yaralılara müdahale etme alanlarına uygun hale getirebiliriz. Fosseptik çukuruyla, tuvaletiyle su tankıyla, yemek pişirme tesisatıyla, belki küçük sahra hastanesi reviriyle böyle parklar Türkiye'de inşa edilmek isteniyor” diye konuştu.

“Türkiye'de örnek bir deprem toplanma alanı olabilir”

Van'daki MTA arazisinde yapılması önerilen Deprem Park'ın Türkiye'de örnek bir deprem toplanma alanı olabileceğine dikkat çeken Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de ilk defa bir Millet Parkı, Afet Parkı olarak kullanılacak şekilde yapımı tasarlanmış. Türkiye'ye örnek bir proje olacaktır. Bunun yararlı olacağını düşünüyorum. İstanbul'da afet anında henüz böyle bir alt yapısı olan bir toplanma alanı yok. Şu an afet toplanma alanları belirlendi ve belediyelere tebliğ edildi. Ülkemizde Japonya'daki gibi bir afet toplanma alanı henüz inşa edilmiş değildir.”

“Bu projeyi önemli ve anlamlı buluyoruz”

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da, başta deprem olmak üzere afetlerle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirterek, “Dirençli toplumlar oluşturmamız ve vatandaşlarımızı bu konuda yetiştirmemiz lazım. Afet öncesi yapılacak olan hazırlıklar çok önemli. En başta binalarımızın çok sağlam olması gerekiyor. Van YYÜ'nün ortaya koymuş olduğu bu proje önemli ve anlamlıdır. Vatandaşlarımız afet anında bu alana toplanabilecek, normal zamanlarda da buralara gelip dinlenebilecek. Dünyada örnekleri olan afet parkalarının ülkemizde yapılması önemlidir. Bizde AFAD olarak bu ve benzeri projelere destek vereceğiz” şeklinde konuştu.