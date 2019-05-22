Rektör Şevli'den iftar yemeği

Dr. Hamdullah Şevli, üniversite personeli ve Van'daki şehit aileleri ile engelli derneklerinin üyelerine iftar yemeği verdi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite akademik ve idari personeli ile bazı dernek üyelerine Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesi'nde iftar yemeği verdi. İftar yemeğinde konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, mübarek Ramazan ayında birlikte iftar açmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ramazan birlik, beraberlik ve hoşgörü ayıdır. Biz de birlik ve beraberlik içinde aile olarak yaşayıp, bize verilen görevleri hakkıyla ve adalet duygusu ile yapabilirsek, öğrencilerimizi buradan en iyi şekilde mezun edebilirsek üzerimize düşen görevi yapmış olacağız. Ramazan ayının vermiş olduğu manevi iklimle bundan sonra da tüm akademik ve idari personelimiz ile el ele vererek üniversitemiz ve ilimizi en iyi noktalara taşıyacağız. Tüm akademik ve idari personelimiz ile ailelerinin bu iftara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca aramızda kendilerini ağırlamaktan mutlu olduğumuz özel konuklarımız var. Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il yöneticileri, Van Şehit ve Gazi Aileleri Dernek yöneticileri, Van ilimizde bulunan engelli STK yönetici ve üyeleri bugün bizimle birlikteler. Ayrıca üniversitemiz adına çeşitli ulusal müsabakalarda derece alan engelli öğrencilerimiz de bugün iftarda bizimle birlikteler. Onları da en içten duygularımla tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" diye konuştu.

İftar yemeğine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Sebaheddin Şevgin, Özel Kalem Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıçer, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Oto, Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz, Van YYÜ Engelli Öğrenciler Danışman ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Mengi, Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, şehit ve gazi aileleri, Van'daki Otizm, Görme, İşitme, Bedensel ve Zihinsel Dernek yöneticileri ile YYÜ'de okuyan engelli öğrenciler katıldı.

İftarın ardından Rektör Prof. Dr Hamdullah Şevli; Mersin'de yapılan İşitme Engelli Judo Türkiye Şampiyonasında 66 kilogramda ikincilik alan Fırat Yıldırım, 70 kiloda ikincilik alan Gamze Akhan, Karaman'da yapılan Üniversitelerarası Görme Engelli Judo Türkiye Şampiyonasında ikinci olan Esmer Taşkın ve antrenörleri Judo Federasyonu Van İl Temsilcisi Gürsel İzcier'i başarılarından dolayı tebrik etti.