Rektör Şevli'den kurum ziyareti

Dr. Hamdullah Şevli, kentteki bazı kurumları ziyaret etti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Edremit Belediyesinin ardından geçtiğimiz ay Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ'ı makamında ziyaret eden Rektör Şevli, Karabağ'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılan Şevli, DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve PTT Başmüdürü Hasan Sarı'yı da ziyaret etti.

Rektör Şevli, üniversitenin tüm kurumlarla ilişkilerini en üst düzeye çıkaracaklarını ifade ederek, "Van'ın gelişmesi, daha ileri noktalara taşınması için tüm kurumlar birlikte çalışmalı ve ortak projeler geliştirmelidir" dedi.

Ziyaretlerde Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin de hazır bulundu.