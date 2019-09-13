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Rektör Şevli'den öğrencilere sertifika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Teknokent ile Van Bilişimciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Siber Güvenlik Araştırmaları (SGA) Etik Hacker Eğitimini tamamlayan öğrencilere Rektör Prof.

Dr. Hamdullah Şevli tarafından sertifikaları verildi.


Van YYÜ Teknokent'te verilen SGA Etik Hacker Eğitimini başarıyla tamamlayan 20 öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Van YYÜ, Harran, Düzce, Fırat ve Muş Alpaslan üniversitelerinden 20 öğrencinin katıldığı eğitimin ardından sertifikalar Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından verildi.


Sertifika törenine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, OSB Başkanı Memet Aslan, YYÜ Teknokent Genel Müdürü Necat Görentaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün ve Van Bilişimciler Derneği yöneticileri katıldı.

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