Rektör Şevli'ye ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Nisan 2019'daki kararnameyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ve Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Şevli, üniversiteyi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışacaklarının altını çizdi.