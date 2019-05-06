Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor

Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Rektör Şevli'yi makamında ziyaret etti. Milletvekili ve başkanlar, Rektör Şevli'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Şevli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çok çalışarak üniversiteyi daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Ziyaret, hediyelerin verilmesiyle sona erdi.