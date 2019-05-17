Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor

Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van TSO Başkanı Necdet Takva ve Van TB Başkanı Naif Süer, Rektör Şevli'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Şevli, yeni dönemde üniversite şehir ilişkilerine daha fazla önem vereceklerini ifade etti.