Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor

Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Iğdır Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Van İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ile yönetim kurulu üyeleri ve Kadirşinas Vanlılar Derneği yetkilileri. Rektör Şevli'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Şevli. üniversite ve şehir ilişkilerine önem verdiklerini söyledi.