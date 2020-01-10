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Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Van'da sahne alacak

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Salı günü Van’da sahne alacak.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Salı günü Van'da sahne alacak.


Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının işbirliğiyle Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, 14 Ocak 2020 Salı günü saat 19.00'da Van Devlet Tiyatrosunda sahne alacak. Hakkari bölgesi ve Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahneleyen Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, daha önce Konya'da, Batman'da, değişik ilçelerde, TRT Kurdu kanalında ve diğer birçok organizasyonda sahne almıştı. 75 kişiden oluşan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun sahne alacağı etkinliğin bütün vatandaşlara ücretsiz olduğu bildirildi.

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