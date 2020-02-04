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Restoran alev alev yandı

Van’daki bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'daki bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki Çamlık Restaurant isimli iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede iş yerini sardı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iş yeri büyük hasar gördü.

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