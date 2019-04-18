Rexo'nun da katıldığı aramada 155 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette Rexo isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada 155 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Nisan günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo'nun da katıldığı detaylı aramada, aracın alt şasesine zulalanmış 307 paket halinde 155 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. Y.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.