İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Rexo'nun da katıldığı aramada 155 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette Rexo isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada 155 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette Rexo isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada 155 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Nisan günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo'nun da katıldığı detaylı aramada, aracın alt şasesine zulalanmış 307 paket halinde 155 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. Y.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.