Rexo'nun katıldığı operasyonda 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin bagajında narkotik madde arama köpeği Rexo ile yapılan aramada 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yürütülen devriye görevi sırasında seyir halinde bulunan 65 plakalı bir kamyonetin durumundan şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisinde 82 paket halinde toplam 42 kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü S.P. ve İran uyruklu yolcu S.V. gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.