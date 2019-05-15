ROKA AVM'de Ramazan yoğunluğu

Van'ın önemli alışveriş merkezlerinden olan Roka AVM, Ramazan ayında da vatandaşların akınına uğruyor.

Ramazan ayı nedeniyle gerek iftar gerekse sahur alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, ROKA AVM'ye akın etti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, yıl içerisinde uyguladıkları indirimleri Ramazan ayında da sürdürdüklerini ifade ederek, “İnşallah bu yoğunluk; hayırlı, bereketli, bol kazançlı aylara nasip olur. Bizde bu anlamda bütün vatandaşların Ramazan ayını kutluyoruz” dedi.

Van'da açtıkları 7 şubeyle vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Avcı, “Yaklaşık üç ay önce Kazım Karabekir Caddesi'nde açtığımız 7'nci şube ile birlikte istihdam sayımızı 350'ye çıkardık. Böylece bir yandan halkımıza kaliteli ürünü uygun fiyata vererek hizmet sunarken, bir yandan da ilimizin istihdamına katkı sağlıyoruz. Bu anlamda halkımızdan istediğimiz yerel marketleri tercih etmeleridir. Bir şehir esnafıyla vardır. Esnaf yerel olmalıdır. Çünkü kalkınma yerelle olur, kalkınma yabancı sermaye ile olmaz. Bizim Van esnafını güçlü hale getirmemiz gerekiyor ki, esnaf da yatırımını Van'da yapsın ve üretken olsun. Bu anlamda tüm Vanlıları, Van esnafına sahip çıkmaya davet ediyor, herkesin Ramazanını kutluyorum” şeklinde konuştu.