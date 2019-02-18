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Roka'dan indirim günleri

Van’da yerel marketlerin önde gelen ismi Roka AVM, vatandaşlara hizmetin en iyisini sunmak adına indirim günleri başlattı.

Van'da yerel marketlerin önde gelen ismi Roka AVM, vatandaşlara hizmetin en iyisini sunmak adına indirim günleri başlattı.


Yıllardır Van halkına hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmak adına çalışmalarını sürdüren Roka AVM, indirim günleri başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Turan Avcı, "Roka olarak enflasyonla mücadele kapsamında ve yükselen fiyatlara inat indirim günleri başlattık. Her çarşamba ve cumartesi günleri yüzde 50'ye varan indirimler yapıyoruz. Gündemde olan fırsatçılara ve stokçulara karşı mücadele etmek amacıyla halkımıza ve müşterilerimize uygun fiyata kaliteli ürün sunmaktayız. Ayrıca ücretsiz servislerimiz ile müşterilerimizi evlerine bırakıyoruz. Bu hizmetimiz halkımızın da beğenisini aldı. Olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.


Vatandaşlar ise, indirim günlerinin yerinde bir hizmet olduğunu ifade ederek, Roka AVM yetkililerine teşekkür ettiler.

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