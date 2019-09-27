Roka'dan Vanspor taraftarına forma

Van'ın en önde gelen yerel marketlerinden Roka AVM, Vanspor FK taraftarı için forma diktirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturan Vanspor FK'ya destek sürüyor. Elde ettiği başarılar ve alınan sonuçlardan memnun olan Van; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, esnafıyla, taraftarıyla bir bütün olarak takımın yanında yer almaya devam ederken, başarılarda önemli bir paya sahip olan ve hiçbir zaman takımını yalnız bırakmayan taraftar için de Van esnafı harekete geçti. Van'ın en önde gelen yerel marketlerinden Roka AVM, diktirdiği 100 adet formayı taraftara hediye etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM sahiplerinden Nihat Avcı, “Bu sene 2. Lig'e yükselen Vansporumuz, bizlere büyük sevinçler yaşatıyor. Bizler yerel esnaflar olarak her zaman ilimizin faydasına olan her adımın yanında olduk. Bu manada takımımızın yanında yer almak da bizim görevimizdir. Bizde Roka AVM olarak takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımız için forma diktirip kendilerine hediye ettik. İnşallah Vansporumuz sezonu iyi bitirip bir üst tura çıkar. Temennimiz takımımızın Süper Lig'e çıkmasıdır. Ben bu anlamda Vanspor FK'ya başarılar temenni ediyor, formaların taraftarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vanspor taraftarı da kendileri için forma diktiren Roka AVM'ye teşekkür ettiler.