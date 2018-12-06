‘Rol Modeller' Çaldıran'da

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde lise son sınıfta bulunan kız öğrencilere örnek teşkil etmesi, gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla hayata geçirilen ‘Rol Model' buluşmalarının sonuncusu Çaldıran ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen seminere Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Mimar Tuba Sevimli, Sosyal Hizmetler Uzmanı Sakine Baydar ve İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar tarafından Çaldıran Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Kız Meslek Lisesinin 12'inci sınıfında bulunan 287 kız öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Yıl içerisinde Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bulunan liselerin son sınıflarındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen ‘Rol Model' buluşmalarıyla bin 752 kız öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.