‘Rol Modeller' Çatak'ta

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ‘Rol Model Buluşması' Çatak ilçesinde gerçekleştirildi.

Lise son sınıfta bulunan kız öğrencilere örnek teşkil etmesi, gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla icra edilen ‘Rol Model Buluşmaları' devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Çatak'ta yapılan buluşmaya Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Halk Sağlığı Merkezinde doktorluk yapan Aybala Tohumoğlu, Ziraat Mühendisi Esra Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Bensu Hacıoğlu ve İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar tarafından Muhammed Said Aydın Anadolu Lisesi, Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 250 kız öğrenciye bilgilendirme yapıldı.