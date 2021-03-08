Rönesans, farklı sektörlerdeki kadınları ağırladı

Van'da Rönesans Life Hotel, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında farklı sektörlerde çalışan kadınları ağırladı.

Otelde düzenlenen kahvaltıda farklı sektörlerde yer alan kadınları ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Rönesans Life Hotel Genel Müdürü Cevahir Yiğit Böke, 8 Mart'ın sadece emekçi kadınlar günü olarak değil bütün kadınların günü olduğunu ifade ederek, “Bugün bizlerde otelimizde ilham veren kadınlarla kahvaltıda buluştuk. Şehrimizde öncü olan, lider olan, kanaat önderi olan kadınlara kahvaltı vermek istedik. Bu bizim için önemli bir gündü. Çünkü bizler cinsiyet eşitliğine inanan, kurumsal olarak kadın dostu biz işletmeyiz. Hem çalışan kadın arkadaşlarımıza hem kadın misafirlerimize bu minvalde yaklaşıyoruz. Bu bizim kurum kültürümüz. Diğer günlerde bizim için önemli ama 8 Mart daha fazla önem taşıyor” dedi.

İşletmede çalışanların yüzde 60'ının kadın olduğuna dikkat çeken Böke, “Sektörde kadın görünürlüğünü arttırmak bizim için önemli. Bu kapsamda cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddetsiz, kadın ölümlerinin son bulduğu, kadınların özgürce kendini ifade ettiği ve özgürce yaşayabildiği bir toplum dileğiyle tüm kadınların gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınlar ise Rönesant Life Hotel yönetimi ve personellerine bu anlamlı davetten ötürü teşekkür ettiler.

Program kadınlara karanfil dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.