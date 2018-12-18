Rus Pazarı Sokak yeni çehresiyle hizmette

Van'ın önemli alışveriş merkezlerinden biri olan ve Rus Pazarı Sokağı olarak tanınan Vali Mithat Bey Mahallesi Leventoğlu Sokak, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni çehresiyle hizmete sunuldu.

İpekyolu Belediyesi'nce ‘Butik Sokaklar' kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında, ilk olarak tüm eskimiş malzemeler ve zemin komple söküldü. 146 metre uzunluğunda ve ortalama 13 metre genişliğindeki sokakta, tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış altyapı çalışmalarının ardından zemin iyileştirmesi, onun ardından da begonit taşlarla kaldırımlar yapıldı. Aydınlatma, estetik detaylar ve peyzaj çalışmaları sonrasında da proje tamamlanarak hizmete sunuldu.

Projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Rus Pazarı esnafı ve vatandaşlar, İpekyolu Belediyesine ve emeği geçen çalışanlara teşekkür ederek, yıllardır ihmal edilen sokağın yeni görünümü ve konforuyla yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla zaman geçirebilecekleri işlek noktalardan olacağını ifade ettiler.