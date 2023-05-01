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Rüzgarın etkisiyle suyu ters dönen şelaleden görsel şölen

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde rüzgarın etkisiyle suyu ters dönerek etrafa yayılan şelalenin sunduğu görsel şölen görenleri mest ediyor.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde rüzgarın etkisiyle suyu ters dönerek etrafa yayılan şelalenin sunduğu görsel şölen görenleri mest ediyor.


Erciş ilçesine bağlı Ağırkaya Mahallesi'nde bulunan şelale keşfedilmeyi bekliyor. Mahallede bulunan şelalenin etrafında koyun otlatan çoban tarafından kayda alınan görüntüler muhteşem görüntüler oluşturdu. Debisi yüksek şelaleden dökülen su, rüzgarın etkisiyle ters dönerek etrafa yayılması görenleri mest ediyor.

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