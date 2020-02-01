Saadet Partisi, çevre yolu sorununu gündeme aldı

Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, her hafta düzenlenen gündem toplantılarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, bu hafta ki gündemlerinin kentin en önemli sorunlarının başında gelen ve bir türlü yapılamayan çevre yolu olduğunu belirtti. Ülkenin birçok yerinde kamulaştırmayla yol yapılırken Van'da 18. madde uygulamasıyla yol yapıldığını ifade eden İlhan, “18. maddeyle birçok vatandaşımız mağdur edilmektedir. Bugün çevre yolu nedeniyle vatandaşlarımız arazilerinin üzerinde ne bir ev ne de bir ahır bile yapamamaktadır. Duyduk ki iktidarın ilimizde ki sözde temsilcileri bu hafta Van'ın sorunlarını konuşmuşlar. Yine haber aldık Van YYÜ öncülüğünde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin de paydaş olduğu ‘Kent Danışma Kurulu' oluşturularak kent sorunlarının konuşulduğu toplantı yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla daha önce yaptıkları sözde Güçbirliği toplantılarının bir yenisine başlıyor. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bizde diyoruz ki; sorunlar belli çözümler bellidir” dedi.

“18. madde uygulamasından vazgeçin”

Gündeme aldıkları çevre yolu dolayısıyla mağdurlarla parti binasında bir arada olduklarını dile getiren İlhan, “Gelin 18.madde uygulamasından vazgeçin. Diğer illerde yaptığınız gibi kamulaştırma yoluyla biran evvel çevreyolunu yapın ve mağduriyetleri giderin” şeklinde çağrıda bulundu.

Çevre yolu mağdurları adına açıklama yapan İsmet Durmaz isimli vatandaş ise yaklaşık 10 yıldır çevre yolu yapımının gündemden düşmediğini söyledi. Durmaz, “Projenin açıklandığı günden bu günlere geldiğimiz zaman hepimizin yaşadığı mutluluk ne yazık ki üzüntü ve mağduriyete dönüşmüş bulunmaktadır. İş bu çevre yolu İmar Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında yapılacak olup, yüzde 40'ın üzerinde kesintiler yapılarak sahiplerine hiçbir bedel ödenmeyecektir. 18 düzenlemesi ülkemizin hiçbir bölgesinde çevre yollarında yapılmazken ilimizde uygulanacak olması ve kamulaştırma yapılmaması tüm vatandaşları mağdur etmekte ve toplum vicdanını sızlatmaktadır. Tüm Türkiye' de ki benzer ve emsal çevre yollarına baktığımız zaman kamulaştırma yapıldığı ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği görülmüş olacaktır” diye konuştu.

Durmaz, konuşmasının devamında mağdurlar olarak yaşadıkları sorunları maddeler halinde açıkladı.