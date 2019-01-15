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Saadet Partisinden Çaldıran'a genç aday

Saadet Partisi, Van’ın Çaldıran ilçesinde 20 yaşındaki genci aday gösterdi.

Saadet Partisi, Van'ın Çaldıran ilçesinde 20 yaşındaki genci aday gösterdi.


Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çaldıran Belediye Başkan Adaylığı için 1999 doğumlu Mehmet Akif Taşkıran'ı gösterdi. Bugüne kadar Türkiye'de açıklanan en genç belediye başkan adayı olan ve ilçenin Umuttepe Mahallesi'nde dünyaya gelen Mehmet Akif Taşkıran, Erciş Fen Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra özel bir şirkette yöneticilik yaptığı belirtildi.

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