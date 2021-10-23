Saadet Partisi'nden ‘deprem' açıklaması

yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Parti binasında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, depremin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, “600'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız yaralandı. Binlerce konut hasar gördü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

Depremin ardından binlerce konutun hasarlı olduğu için yıkıldığını belirten İlhan, ancak hala yıkılması gereken 12 bin konutun yıkılmadığını söyledi. İlhan, “Depremin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Van'ın imar problemi çözülmemiş, ayrıca birçok alanda 18. madde uygulamasıyla sorunlar katlanarak büyümüştür. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak yetki sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. Depremden ağır hasar görmüş ve yıkılması yapılmamış tüm yapılar acilen yıkılmalıdır. İlimizin 50-100 yıllık imar planı çıkarılmalı ve imar sorunu uzun vadeli olarak çözülmelidir. 18. madde uygulamasına derhal son verilmelidir. Yeni depremlere il olarak ne kadar hazırlıklıyız bu konuda 10 yılda ne gibi çalışmalar yapılmıştır. Olası bir depremde toplanma alanları bilinmemektedir. Toplanma alanları konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilmelidir. Allah ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin” dedi.