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Saadet Partisinden ‘Kapıköy Sınır Kapısı' açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Kapıköy Sınır Kapısı nedeniyle bir açıklama yayınladı.


Açıklamalarda bulunan Özal İlhan, İran'da korana virüs salgınının başlamasını takiben Kapıköy Sınır Kapısı'nın diğer birçok sınır kapısı gibi kapatıldığını belirterek, “Fakat geldiğimiz noktada birçok sınır kapısı açılmış, Kapıköy Sınır Kapısı açılmamıştır. Gelinen nokta Van'daki iktidar milletvekillerinin, il başkanının Van'a hizmet konusundaki samimiyetleri açısından bir turnusol kağıdı görevini görecektir. Eğer bir hafta içerisinde Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını sağlayamazlarsa, iktidarın milletvekillerini ve il başkanını partilerinden istifa etmeye davet ediyoruz. Eğer bizim Van diye bir derdimiz yoktur diyorlarsa, herhangi bir açıklama yapmasınlar, herhangi bir girişimde bulunmasınlar” dedi.

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