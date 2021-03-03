Saadet Partisi'nden sanayi esnafına ziyaret

Sanayi sitesi ziyaretine kooperatif yönetimiyle başlayan Saadet Partisi heyeti, daha sonra esnafla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi. Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi halihazırda sanayinin bloklar arası yollarının bozuk olduğunu belirtirken, esnaf ise sundurma, dükkan genişletme, asma kat konularında sıkıntıları dile getirdi. Depremde yıkılan bina sorunlarının çözülmediğini, hırsızlık olaylarının devam ettiğini ve sanayinin etrafının duvarla çevrilmesi gerektiği dile getirildi.

Saadet Partisi heyeti, ziyaretinde esnafa Milli Gazete Prof. Dr. Necmettin Erbakan özel sayısı dağıtıldı.