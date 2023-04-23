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Sadakatin simgesi angut kuşu Başkale'de görüldü

Van’ın Başkale ilçesinde, ördek cinslerinden olan ve dünyada sadakatin simgesi olarak bilinen angut kuşu görüldü.

Van'ın Başkale ilçesinde, ördek cinslerinden olan ve dünyada sadakatin simgesi olarak bilinen angut kuşu görüldü.


İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi Kelekom Köprüsü'nde, nesli tehdit altında olan angut kuşu görüldü. Eşi ölünce yas tuttuğu ve ölene kadar eşine sadık kaldığı için sadakatin simgesi olarak da anılan angut kuşu, dünya genelinde tek eşlilik özelliği bulunan ender kuş türlerinden biridir. Başkale ve çevresinde nadir görülen, renkli yapısı ile fotoğraf karelerine yansıyan angut kuşu, renkli görüntülere sahne oldu.

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