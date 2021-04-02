Sağlık çalışanları için moral gecesi

Van'daki bir kafe tarafından sağlık çalışanlarına yönelik moral gecesi düzenlendi.

Dünya genelini etkileyen korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destekler devam ediyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personelleri, düzenlenen moral ve motivasyon gecesinde bir araya gelerek, şarkılar eşliğinde eğlendi. Wellhasal Kafe tarafından düzenlenen geceye Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdiresi Necla Yeşilova ve sağlık çalışanları katıldı. Yaklaşık 2 saat süren gecede, sağlık çalışanları sosyal mesafe kuralları çerçevesinde eğlendi.

Gecede arkadaşları için gitar çalan hemşir Yılmaz Sarıboğa, ara ara bu tarz etkinliklerde yer aldığını ifade ederek, “Tıp Bayramı'nda da arkadaşlarımız için yine böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Bu akşam da sağlık çalışanları arkadaşlarımıza yönelik moral amaçlı bir gece düzenlendi. Umarım faydalı olur. Zorlu bir süreç yaşamaktayız. Yaptığımız bu etkinlikten umarım arkadaşlarımız keyif alır” dedi.

11 yıldır Van'da sağlık sektöründe hizmet verdiğini belirten hemşire Bahar Çelik ise hatırlanmanın ve desteklenmenin çok güzel bir duygu olduğuna dikkat çekerek, “Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç içerisinde hiç durmadan çalışan bir sektörün personelleriyiz. Bundan gurur duyuyoruz. Gücümüz var oldukça elbette ki çalışacağız ama bunun fark ediliyor olması, görünüyor olması bizi daha da motive edip daha iyi hizmet vermeye olanak sağlayacaktır. Hatırlanmak gerçekten güzel bir duygu. Ben böyle bir gecenin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.