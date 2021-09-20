Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu'na onur ödülü

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Van'ın Enleri Ödül Töreni programda pandemi süresince gece gündüz fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını unutmayan ZERO Media Grubu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na onur plaketi takdim etti.

Van'ın Enleri Ödül Töreni programında konuşan Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Bu önemli günde bizi unutmayan ZEOR Media ve tüm ekibine teşekkür ederim. İl olarak pandemi sürecinde önemli işlere imza attık. Sağlıkçılarımız kar, çamur, yağmur ve soğuk demeden gayretli bir şekilde en ücra yerlere giderek çok çalıştı. Ben kendilerini birer kahraman ve birer savaşçı olarak görüyorum ve kendilerini alkışlıyorum.

Valimizin belirttiği gibi herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Birinci dozda maviye ulaştık. Şu an yüzde 78'lerdeyiz. Ancak ikinci ve üçüncü dozda da aynı başarıyı yakalamamız gerekiyor. Valimizin öncülüğünde kaymakamlarımız, kurum amirlerimiz, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin ve muhtarlarımızın vermiş oldukları destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde salgına karşı aşı olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtiyorum. Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumanın en etkili ve güvenilir yolu aşılamadır. Vatandaşlarımıza ikinci ve üçüncü doz aşılarını yaptırmaları için çağrıda bulmuyorum ve tekrardan sağlık çalışanlarımızın adına teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.