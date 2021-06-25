Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan aşı çağrısı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, pandemiyle mücadele etmenin en etkin yolunun aşı yapmak ve kurallara uymak olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, pandemiyle mücadelede aşının önemine değinerek, “Pandemiyle mücadele etmenin en etkin yolu aşı yapmak ve kurallara uymaktır. 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız korona virüs aşılarını aile sağlığı merkezlerinde, tüm hastanelerimizde ve mobil aşı uygulama alanlarında ücretsiz ve randevusuz olarak yapabilirler. Tüm vatandaşlarımızın aşı olması, salgınla mücadelede büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır. Hayatımızın normale dönmesini istiyorsak, gelin sağlığımız için hep beraber kollarımızı sıvayalım ve birlikte bu salgını bitirelim” dedi.