Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan ‘korona virüs' uyarısı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüsle mücadele için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs enfeksiyonu ile mücadele çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ve vatandaşlardan da alınan tedbir ve önlemlere titizlikle uymalarını beklediklerini söyledi. Sünnetçioğlu, “Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde tüm ilçelerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için korona virüs farkındalık çalışmaları yapılıyor. Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kamu düzeni açısından salgın ve bulaşın toplum sağlığı riskini gözeterek sosyal izolasyonu sağlamak amacı ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Korona virüs hastalığı bilindiği üzere yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemektedir. Genç vatandaşlarımız ile birlikte yaşayan veya aynı ortamı paylaşmak durumunda kalan yaşlılarımızın enfekte olma riskini arttırmaktadır. Bu kapsamda; alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı korumaya yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla konuya özel hazırlanan afiş ve broşürlerle tüm ilçelerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın daha fazla bulunduğu (kahvehane, kıraathane, parklar, çay bahçeleri v.b.) yerlerde dağıtılıp, konunun önemi hakkında sağlık personellerimizce bilgilendirme yapıldı ve tüm resmi kurumlara, toplu taşıma araçlarına afiş ve broşürlerimiz asılmış olup, stant çalışması da yapılarak toplumsal farkındalığın arttırılmasını hedefliyoruz. Maskemizi her an yanımızda bulundurmakla değil takmak gerektiğini ve ilk günden beri Bakanlığımızın açıklamış olduğu sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.