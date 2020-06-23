Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'nda ‘tedbirlerin elden bırakılmaması' çağrısı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, şehirlerarası otobüs ve havayollarıyla seyahatlerin arttığını belirterek, tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

Açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşan korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı söyledi. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Elbette bu yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan tedbirler kapsamında sağlıkları için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacaklar. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısını arttıracak. Bu durum da toplum sağlığı düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacak. Temizlik, maske ve mesafe, yeni normalin vazgeçilmezleri haline getirmemiz gerekir. Şayet kurallara riayeti en üst düzeyde tutarsak, bu süreç daha hızlı olacaktır. Ancak, kurallara uyulmaması halinde Allah göstermesin salgının yeniden yayılmasına neden olabilinir. Ayrıca haziran ayında başlanan öğrenci sınavlarıyla de gerekli tedbirler yetkili kurumlarımızca alınmaktadır. Sınava girecek öğrencilerimize de sağlık ve başarı diliyorum. Normalleşmenin başladığı ilk sektörlerden korona virüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför, AVM'ler, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları gibi kalabalık ortak kullanım alanları gibi yerlerin de sosyal mesafeye, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde çalışması ricasında bulunuyorum” dedi.