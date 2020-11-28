Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan hastane ziyareti

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezerek çalışmalar hakkında Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik'ten bilgi aldı. Beraberindeki Sağlık Müdür Yardımcısı Adem Ergioğuz ile birlikte yatan hastaları da ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileğinde bulunan Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kent ve bölge halkına layık bir sağlık tesisi olduğunun altını çizerek, Van'da yapılması planlanan eğitim hastanesinin bitişiğindeki 112 komuta merkezinin inşaat çalışmalarını da yerinde inceledi.