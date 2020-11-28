İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan hastane ziyareti

Van Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.


Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezerek çalışmalar hakkında Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik'ten bilgi aldı. Beraberindeki Sağlık Müdür Yardımcısı Adem Ergioğuz ile birlikte yatan hastaları da ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileğinde bulunan Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kent ve bölge halkına layık bir sağlık tesisi olduğunun altını çizerek, Van'da yapılması planlanan eğitim hastanesinin bitişiğindeki 112 komuta merkezinin inşaat çalışmalarını da yerinde inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.